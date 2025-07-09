Минарди: Сильверстоун подарил нам яркую гонку

Бывший владелец собственной команды Джанкарло Минарди на своём сайте поделился впечатлениями от Гран При Великобритании…

Джанкарло Минарди: Сильверстоун подарил нам яркую зрелищную гонку с многочисленными ошибками команд и пилотов, в которой Ferrari и Mercedes не блистали.

Абсолютной звездой уик-энда стала команда McLaren, в гонке они ехали на две секунды быстрее остальных. Это ошеломляющее и в некотором смысле тревожное превосходство основано на превосходной аэродинамической прижимной силе. Жаль Оскара Пиастри, который поставил под угрозу свою гонку небольшой ошибкой за автомобилем безопасности – она дорого ему обошлась. Если Норрис в итоге гонку выиграл, то Оскар свою гонку проиграл.

Аплодисментов заслуживают Sauber и Нико Хюлкенберг. Стартовав 19-м, на финише немец уступил лишь двум McLaren, впервые в карьере поднявшись на подиум. Он безупречно провёл гонку, максимально использовав ошибки других.

В Ferrari и Mercedes расстроены. Если бы не ошибка, Хэмилтон мог легко претендовать на подиум. Ещё хуже всё сложилось для Шарля Леклера – сомнительная стратегия и несколько личных ошибок перевели эту гонку в число тех, которые лучше поскорее забыть.

Кими Антонелли тоже не повезло, в очередной раз молодой итальянский талант оказался вне игры.

После выдающегося поула в субботу, Макс Ферстаппен финишировал пятым. Ему помешал разворот и настройки на сухую погоду. Без достаточной прижимной силы Макс и его машина страдали в условиях дождя.

Необычные условия часто приводят к непредсказуемым результатам. Обладатели первых мест были ожидаемы, но позади них многим удалось блеснуть. Блестяще выступили Sauber и Alpine, сумевшие воспользоваться предоставленной возможностью. В Aston Martin заработали ценные очки благодаря Строллу на седьмом месте и Алонсо на девятом.

Следующий этап – гонка в Спа в конце июля.

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