Янник Синнер отменил свою тренировку накануне полуфинала Уимблдона: известна причина

Первая ракетка мира Янник Синнер отменил запланированную на вторник тренировку на кортах Уимблдона из-за травмы правого локтя, полученной накануне в матче четвертого круга против Григора Димитрова.



Тренировка итальянца должна была состояться в 16:00 по местному времени на кортах Aorangi Park, но, как подтвердили во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, сессия была отменена.

Напомним, что вчера Янник Синнер травмировался уже в первом гейме встречи против Григора Димитрова, неудачно упав на корт. Несмотря на это, он продолжил матч и проиграл два первых сета, однако болгарин снялся при счете 2:2 в третьей партии из-за проблем с грудной мышцей.

После матча 23-летний теннисист сообщил, что планирует пройти МРТ, чтобы выяснить серьезность повреждения.

В среду в четвертьфинале Уимблдона Янник Синнер должен встретиться с 10-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.



btu.org.ua