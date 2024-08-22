US Open. Стародубцева дебютирует в основной сетке, выиграв матч финала квалификации

Юлия Стародубцева продолжает своё участие на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Квалификация. Третий круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Сонэй Картэл (Великобритания) 2:6, 6:3, 6:3

Украинская теннисистка со второй попытки смогла пробиться в основную сетку US Open. В прошлом году Стародубцева уступила в своём стартовом матче отбора.

В этом сезоне Юлия успешно преодолела квалификационный барьер на всех турнирах Grand Slam. Лучший её результат на соревнованиях этой серии – второй круг на Уимблдоне.

Также отметим, что украинка остановила победную серию Картэл, которая перед выступлением в Нью-Йорке выиграла два подряд титула на домашних турнирах ITF W35 в Рохэмптоне.

Ранее сегодня состоялась жеребьёвка в одиночном разряде US Open, по результатам которой шесть украинских теннисисток уже получили первых соперниц.

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