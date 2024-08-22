Леклер: Я продолжаю верить, что у нас есть шансы на титул

Шарль Леклер оценил перспективы Ferrari на предстоящем Гран При Нидерландов. Монегаск признал, что его команде будет непросто навязать борьбу Red Bull Racing и McLaren в Зандфорте, но он не теряет оптимизма.

Шарль Леклер: «Думаю, уик-энд в Зандфорте мы проведём на таком же уровне, что и два предыдущих. До этого нам не удавалось оптимизировать возможности, поскольку мы экстремально меняли настройки, пытаясь понять, что не так с машиной.

Когда команда выяснила, в чём проблема, мы просто сосредоточились на том, чтобы оптимизировать работу во время уик-энда – и это привело к улучшению результатов. Такую же цель мы ставим перед собой и в этот уик-энд.

Однако я понимаю, что на такой трассе у нас может возникнуть больше проблем. Но если мы всё сделаем правильно, и, учитывая прогнозируемый ветер в пятницу и дождь в субботу, я считаю, что у нас будут возможности побороться.

Я продолжаю верить, что у нас есть шансы на титул. И буду верить до тех пор, пока победа в чемпионате будет математически оставаться возможной. Но если реально оценивать шансы, то McLaren очень и очень быстры. Они добились серьёзного прогресса и сейчас немного опережают нас. Оскар Пиастри и Ландо Норрис очень быстры, у них отличная машина, так что опередить McLaren – наша первостепенная задача. Затем уже можно говорить о Red Bull.

В нескольких предыдущих гонках мы были достаточно далеко позади лидеров. McLaren и Red Bull стабильно быстры, а теперь ещё и в Mercedes сделали большой шаг вперёд. Нам предстоит очень много работы».

Когда Шарля попросили прокомментировать решение Карлоса Сайнса подписать контракт с Williams, он ответил: «В первую очередь надо сказать, что Карлос невероятно талантлив, но не только. Он отличный актив любой команды. Карлос сильно помог нам с развитием машины, и мы с ним отлично сработались. У Карлоса всегда хорошие отношения с напарниками – так было с Ландо Норрисом, так получилось и со мной.

На трассе мы с ним показывали очень близкие результаты. Иногда между нами возникало напряжение, но мы всё обсуждали с глазу на глаз, и проблема оставалась в прошлом. У Карлоса много сильных сторон, но самая очевидная – его скорость. Думаю, вместе с Алексом Элбоном они станут отличной парой пилотов в Williams».

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