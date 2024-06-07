Норрис: Я бы предположил, что Ferrari будет фаворитом

Перед началом канадского уик-энда Ландо Норрис заявил, что предпочитает не строить прогнозов, поскольку при такой плотности результатов успеха может добиться любой из шести гонщиков, выступающих за Red Bull Racing, Ferrari и McLaren. Однако шансы Скудерии он всё-таки расценивает несколько выше.

Ландо Норрис: «Раньше я даже не думал, что в Канаде нас могут причислять к числу фаворитов, но в последнее время мы выступаем очень конкурентоспособно, поэтому на каждый этап сезона можем приезжать с хорошим зарядом оптимизма.

Если нам вновь удастся неплохо выступить, если я нормально справлюсь с делом, если команда в полной мере раскроет потенциал машины, то шанс на успех есть. Приятно это осознавать в глубине души, однако у нас нет такого уж решительного настроя, что в этот уик-энд мы будем бороться за победу. Мы просто намерены как можно лучше выполнить задачи, которые перед нами стоят, а если в итоге это позволит победить – значит, так тому и быть.

В какой мере монреальская трасса подойдёт нашей машине, я не знаю. Просто сейчас Red Bull, Ferrari и McLaren показывают вполне сравнимые скорости, разница между нами слишком невелика, и все шесть машин этих трёх команд пилотируют неплохие гонщики, поэтому успеха может добиться любой.

В общем, воздержусь от прогнозов, тем более что при такой плотности результатов разница всего в одну десятую во времени на круге может означать разницу в две или три позиции. Поэтому понятия не имею, кому эта трасса подойдёт лучше – нам, Ferrari или Red Bull.

Но всё-таки думаю, что фаворитами надо считать Ferrari, поскольку на этой трассе нужно постоянно атаковать поребрики. Но соперничество будет острым, потому я считаю, что нас ждёт очень интересный уик-энд – впрочем, так было на протяжении всех последних недель.

Но я бы, вероятно, предположил, что Ferrari будет фаворитом, поскольку их машины способны развивать хорошую скорость на прямых. Знаю, что они всё равно жалуются, однако при этом достаточно лишь выбрать меньший угол атаки заднего крыла. Мне кажется, что их машина более универсальна, и ей эта трасса подходит лучше всего, но это мы выясним на тренировках».

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