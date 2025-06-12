Карлос Сайнс: Надеюсь, нас ждёт успешный уик-энд

Команда Williams не заработала очки на прошлом этапе в Барселоне, но Алекс Элбон и Карлос Сайнс планируют вернуться в десятку на Гран При Канады в этот уик-энд.

Алекс Элбон: «Во время гонок в Канаде открывается множество возможностей, и у меня приятные воспоминания о прошлогодних обгонах на этой трассе. Погода может быть переменчивой, но в этом году мы хорошо выступали в любых условиях, так что постараемся повернуть ситуацию в свою пользу.

Строенная серия этапов прошла не так, как мы хотели, поэтому команда полна решимости вернуться в борьбу в Монреале».

Карлос Сайнс: «Несмотря на напряжённые несколько недель и строенную серию этапов, которая завершилась в Барселоне, и последовавшие за этим демонстрационные заезды в Мадриде в прошлую субботу, я чувствую себя отдохнувшим. Надеюсь, в Канаде нас ждёт успешный уик-энд.

На этой трассе интересно пилотировать и много возможностей для обгона. Интересно, насколько FW47 окажется быстра на этой трассе.

Непредсказуемая погода обычно играет заметную роль в Монреале, поэтому постараемся максимально использовать все возможности, и выложимся на полную в этот уик-энд».

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