Райкконен станет послом компании с Аландских островов

Деловые круги Финляндии по-прежнему проявляют интерес к Кими Райкконену, хотя он завершил карьеру в Формуле 1 ещё в 2021-м. Но чемпион мира 2007 года и сейчас остаётся востребованным: сегодня финская пресса пишет, что он подписал многолетний контракт с компанией PAF, которая базируется на Аландских островах.

Эти острова находятся в Балтийском море между Швецией и Финляндией, и у них статус особой автономии в составе Финляндской республики.

Впрочем, договорённости, достигнутые между этой компанией и Райкконеном, вступят в силу, когда и если она получит лицензию на организацию в Финляндии игорного бизнеса. Власти страны в настоящее время обсуждают такую перспективу, и система лицензирования этого вида бизнеса может быть узаконена с начала 2027 года.

Кими Райкконен, комментируя контракт с PAF, дал понять, что компании подобного профиля уже не раз предлагали ему сотрудничество, но до последнего времени он отказывался.

«Они не вызвали у нас интереса. С другой стороны, PAF произвела на нас впечатление – особенно своей историей, открытостью, ответственным подходом и «финскостью», – заявил Кими.

Эта компания действительно существует уже почти 60 лет, и у неё есть лицензия на установку игральных автоматов, организацию казино, букмекерского бизнеса и лотерей, но только на Аландских островах и на борту круизных лайнеров.

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