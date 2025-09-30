Ландо Норрис: Я готов повторить прошлогоднюю победу

В прошлом году Ландо Норрис выиграл Гран При Сингапура, и сейчас британский гонщик McLaren полон решимости повторить успех. Его напарник Оскар Пиастри, разбивший машину на этапе в Баку, рассчитывает отыграться в предстоящий уик-энд.

Ландо Норрис: «Я с нетерпением жду возможности выступить под светом софитов в Сингапуре. Было здорово вернуться в Уокинг после гонки в Баку, обсудить всё с командой и поработать на симуляторе.

У меня хорошие воспоминания о Сингапуре после подиума и победы в прошлом году. Я готов повторить этот результат».

Оскар Пиастри: «Я очень хочу вернуться за руль. Учитывая температуру воздуха в Сингапуре, наша машина должна быть быстра, так что я жду предстоящий уик-энд.

Если говорить о расстоянии, то гонка в Сингапуре – ближайшая к Австралии, поэтому на неё приезжает довольно много австралийских болельщиков, которые всегда нас поддерживают в одной из лучших ночных гонок сезона. Здорово иметь такую дополнительную поддержку».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После недельного перерыва мы отправляемся в Сингапур. На трассе Марина-Бей команде приходится решать уникальные задачи, особенно с точки зрения возможностей человеческого тела, учитывая высокую влажность и смену рабочего графика во времени суток. Это относится как к сотрудникам команд, так и к гонщикам.

Вспоминая прошлогоднюю победу Ландо, стоит отметить, что в Сингапуре требуется более высокий уровень прижимной силы, чем в Баку, а высокая деградация резины в 2024-м должна больше подходить характеристикам MCL39.

Вся команда, работающая на трассе и на базе в Уокинге, полна решимости продолжать зарабатывать очки в зачёт обоих чемпионатов».

Источник