В Pirelli прогнозируют много обгонов и сюрпризы погоды

Десятый этап сезона пройдёт в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва. Гран При Канады считается одним из самых ярких событий календаря чемпионата, его любят и гонщики, и команды, и болельщики.

Для этой гонки шинники Pirelli приготовили резину трёх самых мягких составов – такой же выбор был сделан для Имолы и Монако. Т.е. состав C6 – это Soft, C5 – Medium, а C4 будет применяться в роли Hard. Стоит отметить, что год назад составы были на одну ступень более жёсткими, т.е. тогда команды работали с C3, C4 и C5.

Состав C6 – новый, его начали применять только в этом году, но теперь у команд и гонщиков уже есть опыт работы с ним, и на этапах в Имоле и Монако они собрали достаточно информации о его поведении на трассе.

Характер монреальского кольца таков, что там на резину в меньшей степени действуют поперечные нагрузки – обычно они в диапазоне от средних до низких – но более явно выраженные продольные, связанные с постоянной чередой разгонов и резких торможений.

Асфальтовое покрытие очень ровное, не слишком абразивное, и в прошлом году оно было полностью обновлено. Но особенность трассы в том, что кроме канадского Гран При, который проходит один раз в году, всё остальное время гонки там не проводятся. Поэтому в Pirelli предвидят, что на пятничных тренировках, прежде всего в первой сессии, будет проявляться гранулирование.

Впрочем, его интенсивность должна снижаться по мере того, как асфальт будет покрываться слоем отработанной резины. Соответственно, скорости будут быстро расти, а результаты на круге становиться всё лучше, в том числе в рамках каждой сессии.

Но важнее всего погодный фактор, и хотя, по прогнозу канадской метеослужбы, в дни уик-энда осадков не ожидается, местная погода отличается непредсказуемостью, и это тоже нужно учитывать. Все помнят, что год назад Гран При Канады начался на мокрой трассе, и 18 гонщиков стартовали на промежуточных шинах, а на машинах Haas стояла резина для сильного дождя.

На тот момент такое решение казалось верным, ведь Кевин Магнуссен, стартовавший 14-м, к третьему кругу пробился на 4-ю позицию. Однако поверхность асфальта быстро подсыхала, и гонщикам Haas пришлось первыми ехать на пит-стопы за промежуточными шинами. А завершился монреальский Гран При уже при более-менее солнечной погоде, и все машины были уже на сликах.

На случай дождя в распоряжении команд есть и промежуточная резина, и шины Pirelli Cinturato Full Wet, т.е. шины для более интенсивных осадков. В 2025 году они были усовершенствованы, стали более эффективными, прочными и менее подверженными перегреву и температурной деградации.

Если местную погоду прогнозировать непросто, то можно с уверенностью сказать, что обгонов в Канаде будет много, в том числе благодаря трём зонам DRS. Но выше всего их вероятность на позднем торможении в конце прямой, которая предшествует последней шикане. Правда, в этом месте трассы аварии тоже происходят чаще всего.

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