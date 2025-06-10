Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший чемпион мира Майк Тайсон назвал пятерку лучших боксеров современности. «Железный Майк» в свой список пока не включил ни одного супертяжа.

«Пять лучших боксеров на данный момент? Дэвид Бенавидес, Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон. Конечно, Теренс Кроуфорд, мне также нравится Эррол Спенс, я все еще думаю, что он может вернуться и вернуть себе титул, я действительно так думаю, я думаю, что он очень недооцененный боксер», – сказал Тайсон.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua