ЧМ. Квалификация. Италия – Молдова 2:0. Обзор матча

Гости могли открыть счет уже на 9-й минуте, но атаку реализовали в офсайде. В конце первого тайма и начале второго "скуадра адзурра" отмечалась в воротах "трехцветных", которые успели создать немало проблем (18 ударов, 7 сейвов Джанлуиджи Доннаруммы).

Хозяева поднялись на третье место группы I (3 балла), а 5 сентября команда будет принимать Эстонию. У подопечных Сергея Клещенко 0 очков, а осенью их ждет домашний поединок против Израиля.

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Квалификация ЧМ. Европа. 4-й тур

Реджо-Эмилия. Мапеи Стедиум

Италия – Молдова 2:0

Голы: Распадори, 40, Камбьясо, 50

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