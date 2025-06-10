7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли

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Состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между Флоридой и Эдмонтоном. Пантеры в первой встрече на своем льду разгромили соперника со счетом 6:1 и повели в противостоянии с результатом 2:1.

Если первые два поединка завершились в овертаймах, то сегодня Флорида не дала Ойлерз шансов, оформив три шайбы в большинстве. По два очка набрали Райнхарт, Родригес, Лоустаринен и Верхаге.

Тренер Эдмонтона был вынужден сменить вратаря на старте третьего периода.

Игра отметилась большим количеством штрафов и драк. Команды набрали 140 минут штрафа на двоих, а Эдмонтон фолил чаще и 21 раза нарушал правила.

Четвертая игра финала пройдет в ночь на 13 июня.

Финал Кубка Стэнли НХЛ

Флорида – Эдмонтон 6:1

Шайбы: 00:56 Маршан – 8 – 1:0, 17:45 Верхаге – 7 – 2:0, 21:40 Перри – 9 – 2:1, 23:00 Райнхарт – 5 – 3:1, Беннетт – 14 – 4:1, 43:37 Экблад – 4 – 5:1, 56:10 Родригес – 2 – 6:1

Вратари: Бобровский – Скиннер (Пикар)

Флорида ведет в серии 2:1

sport.ua