Хертогенбос. Канадец с украинскими корнями выиграл свой первый матч на траве в основной сетке турнира ATP

Результаты первого игрового дня на турнире АТР 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • €733,665

Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Николас Ярри (Чили) – Лучано Дардери (Италия, 8) 5:7, 6:4, 7:6(3)

Джордан Томпсон (Австралия, 6) – Александр Ковачевич (США) 6:4, 6:4

Габриэль Диалло (Канада) – Александар Вукич (Австралия) 7:5, 7:6(2)

Нуно Боржеш (Португалия, 7) – Нишеш Басаваредди (США, WC) 7:6(2), 6:2

• Габриэль Диалло взял реванш у Александара Вукича за поражение в квалификации Australian Open в 2023 году. 23-летний канадский игрок, имеющий украинские корни, выиграл свой первый матч в основной сетке турнира АТР на травяных кортах. Диалло подал 13 эйсов, реализовал свой единственный брейк-поинт и отыграл все четыре брейк-поинта соперника. Во втором круге канадский теннисист сыграет против шестого сеяного Джордана Томпсона (счет личных встреч равный – 1:1).

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