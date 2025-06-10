Алонсо: Я должен быть на 100% уверен в своём решении

Контракт Фернандо Алонсо с Aston Martin истекает в конце 2026 года. Испанский гонщик рассказал, что ещё не решил, будет ли его продлевать, или на этом завершит карьеру.

Фернандо Алонсо: «Скорость новой машины будет важным фактором при принятии решения о дальнейшей карьере, но не решающим. Для начала нужно посмотреть, как начнётся следующий сезон, и насколько я буду мотивированным.

Каждый год по ходу сезона у меня разное настроение. У вас разные эмоции, вы по-разному оцениваете свою конкурентоспособность, у вас может быть разная мотивация для поддержания себя на пике физической формы, семейная ситуация – все эти факторы играют важное значение при принятии жизненных решений.

Я знаю, что в ближайшем будущем мне предстоит принять очень важное решение о завершении карьеры. В своей первой гонке в картинге я выступил в три года. Сейчас мне 43, так что 40 лет я уже провёл за рулём и знаю, что однажды настанет день, когда мне придётся остановиться.

Это будет важное решение, и я хочу его тщательно обдумать. Я уже уходил из Формулы 1 в 2018 году, а затем вернулся, поскольку почувствовал в этом необходимость. Так что в следующий раз, когда я решу уйти, я должен быть на 100% уверен в своём решении».

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