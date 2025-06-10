Даниель ДЮБУА: «Ты становишься Богом на боксерском ринге»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Известный британский боксер Даниель Дюбуа поделился ожиданиями от реванша против Александра Усика.

«Я буду андердогом? Мне это нравится, я люблю быть темной лошадкой. Усик – гордый боксер, но все, что у него есть – это базовая техника. И я сделаю это снова, докажу всем, что они ошибаются.

Когда приближаешься к рингу – становишься сильнее. Как говорил Майк Тайсон, иногда ты становишься Богом на боксерском ринге», – сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua