Обнародован рейтинг топ-боксеров супертяжелого веса. На каком месте Усик?

Instagram. Александр Усик

Веб-портал BoxRec обнародовал обновленный рейтинг лучших действующих боксеров супертяжелого веса.

В рейтинг включены лучшие бойцы современности в самой престижной весовой категории

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Первую строчку в рейтинге занимает действующий чемпиона мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (23–0, 14 KO).

В топ-5 также входят: британец Даниель Дюбуа, немец Агит Кабайел, новозеландец Джозеф Паркер и британец Фабио Уордли.

Знаменитый британские боксер Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, которых по два раза победил Усик, расположены на 6-й и 7-й позиции соответственно.

В число 50 лучших включен также украинец Владислав Сиренко, он занимает 36-е место.

19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне состоится чемпионский бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности

Топ-50 лучших действующих боксеров супертяжелого веса (BoxRec)

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