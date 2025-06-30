Барселона и Мальорка еще не договорились о трансфере хавбека

В ближайшее время будет принято окончательное решение относительно будущего полузащитника Пабло Торре. "Мальорка" имеет значительное преимущество над конкурентами в борьбе за 22-летнего испанца и с оптимизмом ожидает его окончательного согласия. Об этом пишет Маттео Моретто.

На данный момент "Барселона" и "Мальорка" еще не согласовали окончательные цифры трансфера футболиста, однако ожидается, что сумма сделки за 50% прав на игрока составит от 4 до 6 миллионов евро.

Пабло в сезоне 2024/25 сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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