Родриго: Я почти присоединился к Ливерпулю

Игрок рассказал о своем прошлом
Фото: twitter.com/realmadrid
Вингер мадридского "Реала" Родриго рассказал, что был на грани перехода в "Ливерпуль" в 2017 году.
"Сделка была заключена за 3 миллиона евро. Она сорвалась, потому что я сказал "нет". Я хотел остаться в "Сантосе", войти в историю, закончить обучение, а затем уйти…"
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"Хотя предложение от "Ливерпуля" было очень хорошим", — добавил вингер.
Родриго присоединился к мадридскому "Реалу" в 2019 году за 45 миллионов евро.