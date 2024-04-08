«Хочу отомстить за всех»: Экс-боец UFC бросил вызов Джейку Полу

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Бывший боец UFC Клэй Коллард бросил вызов Джейку Полу.

31-летний Коллард сейчас выступает в PFL, но также имеет 18 профессиональных поединков в качестве боксера (с результатом 9-3, 6 КО).

«Это единственный парень, с которым я сейчас хотел бы выйти на ринг. Я хочу отомстить за всех бойцов ММА, которых он побил. У меня есть неплохой опыт в боксе, в отличие от его предыдущих соперников. Джейку будет нелегко справиться со мной. Хотя он сейчас занимается какой-то сумасшедшей фигней.

Джейк Пол, я хочу надрать тебе задницу», — сказал Коллард в интервью talkSPORT.

Напомним, 20 июля Джейк Пол проведет боксерский поединок против Майка Тайсона.

sport.ua