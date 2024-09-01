Не Али. Экс-чемпион мира назвал боксера, который был лучше Джорджа Формана

Seconds Out. Джордж Форман и Эвандер Холифилд

Бывший многократный чемпион мира в хевивейте Майкл Мур назвал боксера, который был лучше легендарного супертяжа Джорджа Формана. Мур выделил Эвандера Холифилда, хотя в свое время проигрывал Форману.

«Я считаю, что Эвандер был лучшим, потому что он всегда был на высоте. Когда ты на высоте, ты всегда готов ко всему и ко всем вызовам, которые перед тобой стоят. Эвандер всегда был готов.

Я чувствую, что он был лучшим из тех, с кем я дрался, потому что он всегда приводил себя в наилучшую форму к любому бою. Если он не победил тебя первый раз, то обязательно победит во втором бою», – сказал Мур.

Ранее Джордж Форман назвал боксера, который мог бы доминировать в любую эпоху.

sport.ua