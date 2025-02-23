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Футбол

39-летний Модрич забил в ворота команды Цыганкова безумный гол дальним ударом

39-летний Модрич забил в ворота команды Цыганкова безумный гол дальним ударом

    • Ветеран мадридского "Реала" в очередной раз доказывает, что возраст в футболе — это просто цифра

    Лука Модрич, которому в сентябре этого года исполнится 40 лет, продолжает зажигать в Ла Лиге. В матче против "Жироны" хорватский полузащитник забил безумный гол, пробив с лету из-за пределов штрафной площадки.

    Видео гола:

    Напомним, что недавно появилась информация о том, что Лука Модрич хочет продлить контракт с "Реалом" на еще один сезон. Королевский клуб готов предложить своему лидеру новое соглашение.

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    • В этом сезоне хорват выходил на поле за "Реал" в 39 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 6 ассистов.

    www.ua-football.com

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