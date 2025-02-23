БК Ровно обыграл на выезде Старый Луцк в регулярном чемпионате Суперлиги Favbet-2024/25

Ровенчане с соотношением побед и поражений 12:12 вплотную подобрались к идущим третьими Черкасским Мавпам

БК Ровно одержал победу над Старым Луцком в результативном выездном поединке регулярного сезона Суперлиги Favbet-2024/25 — 97:84.

В каждой четверти оба соперника набирали минимум по 20 очков, но всякий раз гости показывали лучший результат. Поначалу шла равная борьба, но постепенно бразды правления взяла команда Даниила Спиридонова.

Последний раз счет был равным в начале второй четверти — 28:28. К экватору поединка отставание хозяев не было весомым — 42:47, но в дальнейшем Ровно постепенно наращивало гандикап, доведя встречу до уверенной победы.

Не помогло Старому Луцку и мощное выступление Александра Кольченко (31 очко). MVP поединка стал Крейн Морис Уильямсон, набравший 27 очков при четырех подборах.

Ровно вышло в ноль по соотношению побед и поражений (12:12) и дышит в спину занимающим третье место Черкасским Мавпам. Старый Луцк, потерпевший 17-ю неудачу при семи победах, остается в таблице седьмым.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Старый Луцк — БК Ровно — 84:97 (22:26, 20:21, 20:27, 22:23)

Старый Луцк: Кольченко (31 — 4 потери), Горобченко (14 + 6 подборов), Михайлов (11), Лесик (10 + 6 подборов — 4 потери), Прозапас (8 + 4 передачи), Лавани (8), Липовцев (2 + 5 подборов)

БК Ровно: Уильямсон (27 + 4 подбора), Фуллер (12), Браун (10 + 7 подборов), Соловьев (10), Головчик (10), Тимощук (9), Шепелев (6 + 5 подборов), Поносов (6 + 3 перехвата), Герасимчук (3), Чиж (2), Гарбар (2)

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