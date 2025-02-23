Шанс на титул чемпиона. В Эр-Рияде определился соперник украинского боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Ортис – Мадримов

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) за титул временного чемпиона по версии WBC.

Американский боксер Вирджил Ортис (23–0, 21 КО) одолел представителя Узбекистана Исраила Мадримова (10–2–1, 7 КО).

В этом противостоянии определился следующий соперник украинского боксера Сергея Богачука. В январе Всемирный боксерский совет объявил, что победитель встречи Ортис – Мадримов проведет следующий бой с представителем Украины.

Интересно, что Богачук уже встречался с американцем в августе прошлого года – в конкурентном поединке уступил решением большинства. После той неудачи Сергей закрыл то поражение, одолев британца Ишмаэля дэвиса.

sport.ua