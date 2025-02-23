В Aston Martin F1 представили новую машину – AMR25

В Aston Martin представили AMR25, свою новую машину – презентация прошла онлайн, команда ограничилась тем, что опубликовала на своих страницах её фотографии, сопроводив пресс-релизом с комментариями Энди Кауэлла и гонщиков, а также подготовила короткий, но по-своему любопытный видео-ролик.

Подчёркивается, что AMR25 – эволюция предшествовавшей модели, но в конструкцию шасси был внесён ряд изменений, направленных на улучшение управляемости, чтобы гонщики могли пилотировать более уверенно.

Аэродинамика машины претерпела существенные изменения, и наиболее заметные коснулись антикрыльев, как переднего, так и заднего, боковых понтонов, моторного кожуха и днища.

Энди Кауэлл, исполнительный директор и руководитель команды: «Я в предвкушении начала этого сезона и рад, что завтра увижу AMR25 на трассе в Бахрейне. Это кульминация той невероятно напряжённой работы, которая велась в Технологическом кампусе AMR, и нашей общей целеустремлённости. Нас всех вдохновляет историческое наследие марки Aston Martin, и мы стараемся добиться совершенства как на гоночных трассах, так и за их пределами.

Создавая машину этого года, мы учли уроки прошлого сезона, прежде всего стремясь сделать машину более управляемой и более послушной. Ожидаем, что с самого начала сезона в Австралии в чемпионате развернётся очень острое соперничество, и понимаем, что нам придётся непросто.

Но мы ставим перед собой реалистичные цели, рассчитывая стабильно добиваться улучшений во всех областях, тем более что мы, как и все остальные команды, готовимся к переходу на новый технический регламент 2026 года».

Фернандо Алонсо: «2024 год нас многому научил, и команда использовала эти знания в качестве движущей силы в процессе подготовки к сезону и создания AMR25.

Борьба обещает быть очень плотной, ведь это последний год в условиях действующего регламента, но я знаю, что команда упорно трудится, чтобы мы подготовились к 2026-му. Предстоящее возвращение к работе на трассе меня воодушевляет, я готов помочь нашей команде стать сильнее и продолжить наше общее путешествие».

Лэнс Стролл: «В зимнее межсезонье весь коллектив Технологического кампуса Aston Martin прилагал огромные усилия, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату 2025 года. Все в нашей команде хотят добиться высоких результатов, и сейчас мы занимаемся очень интересным проектом, располагая отличным инструментарием и талантливыми специалистами.

Нас ждёт очень важный год – в 2025-м мы должны прогрессировать. Я в предвкушении нового чемпионата, мне хочется поскорее вернуться за руль и приступить к предсезонным тестам в Бахрейне».

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