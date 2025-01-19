Макс Гюнтер: Пример Алонсо – источник вдохновения

Макс Гюнтер, в 2025 году выступающий в Формуле E за DS Penske – один из тех, кто доверил заниматься своей карьерой A14 Management, спортивному агентству Фернандо Алонсо.

27-летний немец – клиент этой компании с 2022 года, и именно благодаря её стараниям теперь он попал в сильную и опытную команду, ещё недавно побеждавшую в электрической серии, и стал напарником Жана-Эрика Верня, двукратного чемпиона Формулы E.

В интервью испанской газете AS он рассказал о том, как ему работается с Алонсо: «Я знаком с Фернандо уже несколько лет, он невероятный гонщик, и его пример, все его достижения – отличный источник вдохновения. Здорово, что у нас сложились хорошие рабочие отношения, и могу сказать, что я очень рад выступать за DS Penske.

Ещё когда я был тинейджером, Алонсо всегда оставался моим кумиром, и хотя он соперничал с Михаэлем Шумахером, великим немецким гонщиком, я больше болел за Фернандо. Его отличает универсальная гоночная подготовка, и то, что он делает за рулём машины, это просто невероятно. Наблюдать за ним всегда очень интересно.

Разумеется, Формула E отличается от того, что он делает в Ф1, поэтому я не особо нуждаюсь в советах со стороны. Но беседовать с Алонсо всегда очень интересно, ты всегда узнаёшь что-то новое, ведь у него огромный профессиональный опыт.

Скажу прямо, я связываю своё будущее именно с Формулой E. Мне нравится этот чемпионат, я хочу здесь выступать и показывать хорошие результаты. Есть и другие отличные серии, в том числе WEC, в календарь которой входит гонка в Ле-Мане, есть Дайтона, но это не для меня, и сейчас я полностью сосредоточен только на Формуле E».

Макс Гюнтер выступает в электрической серии с 2018 года, сменил уже пять команд, одержал пять побед, а после двух этапов нового сезона занимает 11-место в личном зачёте.

Источник