Ландо Норрис: Я не был готов к борьбе с Ферстаппеном

Ландо Норрис признал, что не был готов к борьбе с Максом Ферстаппеном за титул в 2024 году. За три этапа до конца сезона гонщик McLaren уступает сопернику 62 очка, и уже в Лас-Вегасе Макс может гарантировать себе победу в чемпионате.

Ландо Норрис: «Вероятно, я не был готов к борьбе с Red Bull и Максом. Сейчас я чувствую, что готов, но уже слишком поздно. В прошлом были гонщики, готовые бороться с Максом, но никто из них не был на такой же ранней стадии карьеры, как я, к тому же им не приходилось начинать борьбу с середины сезона. Но я смог неплохо побороться.

В отличие от остальных я всё ещё продолжаю претендовать на титул, и делаю для этого всё возможное. Но я признаю, что в прошлом сделал не всё, что было в моих силах.

Полагаю, Макс лучший гонщик в истории Формулы 1, и я не думаю, что в чемпионате когда-либо появится кто-то, кто окажется намного лучше Ферстаппена. Таково моё мнение, и я в него верю. Мне же для борьбы с таким сильным соперником, которого я достаточно хорошо знаю, нужно было сделать больше, чем я сделал в этом сезоне.

Тем не менее, я считаю, что после летнего перерыва моя форма была близка к необходимой для борьбы с ним. Полагаю, такой формы будет достаточно для того, чтобы побороться в следующем году».

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