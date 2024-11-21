Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Британский обозреватель бокса Гарет Дэвис поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон точно выйдет сильнее на реванш. Я разговаривал с Тайсоном после первого боя. Я спросил, что случилось в девятом раунде, ведь он выглядел очень спокойным после 6-го и 7-го раундов. Тайсон ответил: «Верно, Гарет. Лучше всего здесь подойдут слова беспечность и самоуспокоенность.

После того, как я услышал это, мне точно стало понятно, что Тайсон внесет большие изменения в реванш. А еще у него было рассечение и бой перенесли. Поэтому сейчас он точно будет готов лучше», – отметил Дэвис.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua