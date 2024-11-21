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Футбол

Одноклубник Зинченко летом может перейти в Бешикташ

Черные орлы очень заинтересованы в услугах этого игрока

Одноклубник Зинченко летом может перейти в Бешикташ

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Жоржиньо в этом сезоне по большей части наблюдает за матчами своей команды со скамейки запасных, чем принимает в них непосредственное участие. Учитывая эту ситуацию, некоторые клубы готовы предложить итальянцу больше игровой практики.

    Как информирует турецкое издание Sabah, "Бешикташ" заинтересован в услугах опорника "канониров". "Черные орлы" ведут с ним переговоры и они очень близки к тому, чтобы убедить опытного футболиста переехать в Суперлигу. Контракт 32-летнего игрока с "Арсеналом" завершается уже следующим летом, поэтому итальянец должен присоединиться к ним на бесплатной основе.

    Добавим, что Жоржиньо в этом сезоне сыграл в 7 матчах, однако никакими результативными действиями не отличался.

    www.ua-football.com

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