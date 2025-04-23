Источник: Григорий Суркис просил президента УЕФА заменить Днепр-1 в еврокубках на другой украинский клуб УПЛ

"Днепр-1", который был дисквалифицирован из Лиги конференций 2024/25, мог заменить другой украинский клуб. Об этом заявил журналист Игорь Бурбас.

"У меня есть связи в УЕФА, инсайды оттуда часто подтверждаются. Так вот, после того, как "Днепр-1" уже снялся, к президенту УЕФА Чеферина обращался Григорий Суркис, который просил его в связи с такой форс-мажорной ситуацией заменить "Днепр-1" на "Рух", который был следующий в турнирной таблице.

Чеферин ему ответил, что это все хорошо, что ты звонишь, но для этого нужно какое-то официальное обращение, письмо от УАФ, а не просто звонок от знакомых.