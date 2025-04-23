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Футбол

Источник: Григорий Суркис просил президента УЕФА заменить Днепр-1 в еврокубках на другой украинский клуб УПЛ

Источник: Григорий Суркис просил президента УЕФА заменить Днепр-1 в еврокубках на другой украинский клуб УПЛ

    • "Днепр-1", который был дисквалифицирован из Лиги конференций 2024/25, мог заменить другой украинский клуб. Об этом заявил журналист Игорь Бурбас.

    "У меня есть связи в УЕФА, инсайды оттуда часто подтверждаются. Так вот, после того, как "Днепр-1" уже снялся, к президенту УЕФА Чеферина обращался Григорий Суркис, который просил его в связи с такой форс-мажорной ситуацией заменить "Днепр-1" на "Рух", который был следующий в турнирной таблице.

    Чеферин ему ответил, что это все хорошо, что ты звонишь, но для этого нужно какое-то официальное обращение, письмо от УАФ, а не просто звонок от знакомых.

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    • От УАФ не приходило никакого письма по этому поводу. Уже через месяц, УАФ обращалась в УЕФА с просьбой делить коэффициенты сезона на четыре клуба, а не на пять, но тогда естественно УЕФА на это не пошел.

    Почему об этом волновался Суркис, а не УАФ, мне не совсем понятно", – рассказал Бурбас.

    www.ua-football.com

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