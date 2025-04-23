Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный супертяжеловес Эвандер Холифилд вспомнил один из крупнейших боев в истории бокса между американцем Флойдом Мейвезером и филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Я на самом деле думал, что Пакьяо выиграл бой, это несправедливый результат. Дело в том, что он был более агрессивен и нанес больше ударов. Пакьяо ударил Флойда больше раз, чем это сделал американец», – сказал Холифилд.

Ранее бывший чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

sport.ua