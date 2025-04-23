Хорнер провёл неформальные переговоры с Расселлом

Слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull Racing в конце сезона появляются с завидной регулярностью, хотя сам гонщик уверяет, что не собирается менять команду. Похоже, в руководстве коллектива из Милтон-Кинса не до конца уверены в Максе.

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко уже говорил, что опасается сценария, при котором Ферстаппен уйдёт из команды. Такие же опасения, судя по всему, есть и у руководителя Кристиана Хорнера.

Как пишет издание The Race, за последние недели Хорнер провёл несколько неформальных встреч с гонщиком Mercedes Джорджем Расселлом. Конкретное предложение пока не сделано, но Хорнер выяснял, насколько Расселлу в принципе интересен вариант с Red Bull Racing.

У Джорджа истекает контракт в конце сезона, и хоть Тото Вольфф доволен своим гонщиком, в Mercedes не называют сроки, в которые может быть продлён контракт с Расселлом. Дело в том, что Тото хочет на максимально долгий срок оставить вакансию в команде на случай, если Ферстаппен всё же решит уйти из Red Bull Racing.

При этом существует сценарий, при котором Макс подпишет контракт с Aston Martin или вовсе возьмёт паузу, чтобы посмотреть, какая команда лучше адаптировалась к новому регламенту, а Расселл подпишет контракт с Red Bull Racing. В таком случае Вольфф останется без ведущего гонщика, и в качестве временного решения может подписать контракт на сезон с Валттери Боттасом.

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