Гасли: В Барселоне нужно выступить лучше, чем в Монако

В Alpine с оптимизмом ждут Гран При Испании. Гонщики команды считают, что трасса в Барселоне должна подойти машине A525, поэтому шансов заработать очки будет больше, чем в Монако.

Пьер Гасли: «Мы отправляемся в Барселону на заключительный этап строенной серии. Цель команды – выступить намного лучше, чем в Монако. В прошлый уик-энд наш уровень конкурентоспособности стал сюрпризом – мы ожидали, что будем выглядеть лучше.

Мы квалифицировались слишком далеко позади, поэтому было очень сложно заработать очки. Моя гонка закончилась после инцидента с Юки Цунодой, но и до этого гонка складывалась тяжело. Команда перегруппируется, так что посмотрим, какого результата сможем добиться в Испании.

Надеюсь трасса в Барселоне лучше подойдёт нашей машине. В этот уик-энд вступит в силу новая техническая директива, поэтому, возможно, произойдут некоторые изменения в расстановке сил.

Что касается трассы, то мне всегда нравилось выступать в Барселоне. В прошлом у нас было несколько хороших результатов, так что я с оптимизмом жду уик-энд.

В субботу вечером я буду смотреть по телевизору финал «Лиги чемпионов». Думаю, нас ждёт фантастический матч, и я буду болеть за «ПСЖ», чтобы они привезли кубок домой!»

Франко Колапинто: «Уик-энд в Монако получился сложным для команды. По разным причинам машине не хватало темпа, и мы оказались слишком далеко позади на старте на трассе, на которой практически невозможно обгонять. Обязательные два пит-стопа привели к различным стратегиям, и я смог отыграть несколько мест, но 13-я позиция оказалась максимумом.

Я с нетерпением жду этап в Испании, который завершает строенную серию. Страна говорит на испанском, здесь будет много аргентинских болельщиков, так что меня ждёт особенный Гран При. Кроме того, у меня был день рождения на этой неделе, поэтому было здорово немного отдохнуть и набраться сил.

Мы надеемся на более успешный уик-энд в Барселоне на трассе, которая должна лучшей подойти нашей машине. В сравнении с Монако трасса более традиционная, поэтому важно как можно быстрее комфортно почувствовать себя за рулём и добиться хорошего результата в квалификации и в гонке».

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