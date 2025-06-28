Шарль Леклер: У нас хороший гоночный темп

В пятничных тренировках Гран При Австрии за рулём Ferrari работали трое гонщиков. Льюис Хэмилтон отработал обе сессии, а в первой Дино Беганович заменял Шарля Леклера. Для молодого шведского гонщика это был второй в сезоне (и в карьере) опыт участия в пятничных тренировках.

Подводя итоги дня, в Ferrari отметили, что машине не хватает скорости на быстром круге, но гоночный темп вполне конкурентоспособный.

Шарль Леклер (5-й): «Сегодня я сел за руль во второй сессии. Хотя я чувствовал себя за рулём вполне уверенно, но всё же не до конца с точки зрения того, насколько комфортно мне было в машине.

Как обычно, у нас хороший гоночный темп, но предстоит поработать, чтобы прибавить в квалификации, чтобы мы могли стартовать выше и бороться за первые позиции в воскресенье».

Льюис Хэмилтон (10-й): «Я пропустил часть первой тренировки из-за проблем с коробкой передач, что несколько отбросило меня назад.

Вторая сессия прошла спокойнее, но если говорить о темпе, то мы не на тех позициях, на которых хотим быть. Вечером предстоит поработать – мы вместе с командой продолжим искать правильные настройки».

Дино Беганович (18-й): «Я провёл продуктивный день, выполнив программу. Я помог команде собрать данные, которые помогут далее по ходу уик-энда.

Конечно, я очень рад, что вновь смог сесть за руль Формулы 1 в первой тренировке, но особенно приятно, что на моём комбинезоне была эмблема «Гарцующего жеребца». Я благодарен команде Ferrari и их Гоночной академии за эту возможность.

Теперь всё моё внимание на Формуле 2. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы добиться хорошего результата в этот уик-энд».

Источник