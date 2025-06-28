Бад-Гомбург. Пегула совершила камбэк в матче с Носковой и сыграет против Швёнтек в финале

На турнире WTA 500 в Германии состоялись полуфинальные матчи



Бад-Гомбург, Германия • 22-28 июня • трава • $1,064,510

Действующая чемпионка: Диана Шнайдер (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джессика Пегула (США, 1) – Линда Носкова (Чехия) 6:7(2), 7:5, 6:1

Ига Швёнтек (Польша, 4) – Жасмин Паолини (Италия, 2) 6:1, 6:3

Джессика Пегула во втором сете отыграла преимущество соперницы, которая вела со счетом 5:3. Американка стала первой теннисисткой в этом году, которая дошла до финала на всех покрытиях: харде, грунте и траве. Пегула во второй раз сыграет в решающем матче на траве – в прошлом году она выиграла титул в Берлине.

Ига Швёнтек впервые в этом году вышла в финал, который также будет первым для нее на травяном покрытии. Полька попробует одержать 10-ю победу подряд в решающем матче. В последний раз она проигрывала в матче за титул в мае 2023 года на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Пегула и Швёнтек ранее встречались десять раз, и полька выиграла в шести противостояниях. Их предыдущий матч состоялся в прошлом году в четвертьфинале Открытого чемпионата США, где победила американка.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua