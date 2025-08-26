Мэдисон Кис – о своем сенсационном поражении на US Open: “Впервые за долгое время мои нервы взяли верх, и это стало парализующим фактором”

Шестая ракетка мира Мэдисон Кис встретилась с журналистами после неожиданного поражения на старте Открытого чемпионата США



В матче первого круга Кис за три часа проиграла 82-й ракетке мира Ренате Сарасуа, допустив 14 двойных и 89 невынужденных ошибок.

– Мэдисон, не лучший день сегодня. Чувствовали ли вы ещё на разминке, что, возможно, не покажете свой лучший теннис?

– Нет, разминка прошла нормально. Но довольно быстро в первом сете стало очевидно, что я не показываю хороший теннис сегодня.

– Можете подробнее описать, что именно вы ощущали во время матча? Чего вам не хватало?

– Думаю, впервые за долгое время мои нервы взяли верх, и это стало парализующим фактором. Я ощущала себя медленной, не видела игру так, как хотела бы, и это, как мне кажется, привело к множеству неправильных решений и ленивой работе ног. Думаю, это и есть краткое объяснение.

– Интересно узнать, вы чувствовали эти эмоции ещё в дни перед матчем? Ведь это ваш первый US Open в статусе чемпионки турнира Grand Slam. Возможно, давление и ожидания накапливались всю неделю и обрушились на вас прямо во время игры?

– Думаю, да, это немного нарастало, но, по сути, так всегда бывает. Ты всегда ощущаешь лёгкое волнение перед первым раундом, и чем ближе день матча, тем сильнее становятся нервы. Но сегодня, по какой-то причине, я просто не смогла отстраниться от этого чувства.

Получалось так, что это было не просто желание победить, а ощущение, будто победа имеет слишком большое значение. И я никак не могла от этого отделиться. А когда начинаешь играть плохо, всё начинает комом катиться дальше.

– Как бы вы описали игру соперницы, то, как она действовала, и ваши мысли о её теннисе?

– Думаю, она возвращала очень много мячей и постоянно сбивала темп розыгрыша. Честно говоря, нужно отдать ей должное – она вынудила меня сегодня сыграть очень много ударов. Она непростой соперник. Казалось, что она раз за разом возвращала всё в нейтральную позицию и оставалась собранной на самых важных мячах. Сегодня мне просто не повезло.



– Для вас этот сезон 2025 года и так уже лучший в карьере. Конечно, странно вылетать в первом раунде «мэйджора». Удалось ли вам как-то осмыслить тот факт, что вы покинули турнир так рано?

– Да, сезон по-прежнему остаётся лучшим в моей карьере. Конечно, это тяжело, ведь у меня было много успехов. Думаю, я выиграла больше матчей, чем когда-либо за год. Но вот сегодня, особенно учитывая то, как я сыграла, это очень неприятно. Если смотреть шире, то если бы в начале сезона мне сказали, через что я пройду, я бы, конечно, согласилась. В этом, наверное, и есть красота тенниса.

– Обидное поражение. В каком-то смысле это даже иронично, потому что в Мельбурне ваши победы в основном строились на подходе «выходи и играй», без лишнего желания во что бы то ни стало выиграть. Когда появляется этот внутренний «демон» – когда вы хотите победить слишком сильно, то как вы стараетесь от этого отстраниться и справиться с этим?

– Думаю, самое сложное в спорте в том, что невозможно воссоздать те же самые обстоятельства, как бы мы ни старались. У меня было много времени дома на подготовку. Я провела отличное межсезонье, где смогла заложить фундамент не только на корте, но и в плане ментальной подготовки.

По ходу сезона матчей становилось всё больше и больше, и не так часто выпадала возможность по-настоящему перезагрузиться, провести полноценные тренировочные блоки и просто немного пожить обычной жизнью, восстановить баланс.

В начале года было проще – всё только начиналось, всё было свежим. А сейчас бывают моменты, когда ты дольше находишься в дороге, проводишь много матчей подряд, у тебя мало выходных. В такие дни всё даётся тяжелее, и именно тогда на поверхность выходят твои плохие привычки.



