Гасли: Для Флавио не существует пределов возможного

Пьер Гасли верит в нынешнее руководство Alpine F1, прежде всего в способность Флавио Бриаторе вернуть команду на более высокий уровень, на котором она была в своё время.

В следующем месяце к работе в Энстоуне приступит Стив Нильсен, опытнейший профессионал, который займёт должность управляющего директора и будет взаимодействовать с Дейвом Гринвудом, гоночным директором, и команда продолжит подготовку к 2026 году, когда она впервые получит силовые установки Mercedes.

Но они займутся решением оперативных задач, а за стратегию отвечает именно Бриаторе.

«Должен сказать, что пресса, вероятно, знает о нём больше, чем я, ведь мы познакомились только в прошлом году, когда он появился в команде, – поделился Пьер с RacingNews365. – Чтобы узнать другу друга и наладить взаимопонимание, нужно время, а в самом начале важно было всё внимание уделять работе на трассе.

Чем дольше мы сотрудничали, тем крепче становились наши отношения. Он пригласил меня на свою яхту, и я провёл в его компании какое-то время. Было полезно узнать его подходы к делу, понять его видение, и чего именно он хочет добиться от команды.

Флавио – очень успешный бизнесмен, у него огромный опыт и в Формуле 1, и за её пределами. Он настоящий лидер.

В конечном итоге, именно это мне и нужно. Я хочу побеждать, мне хочется не просто выступать в Формуле 1 – хочется бороться за победы. Я хочу участвовать в развитии команды, чтобы она смогла предоставить мне машину, позволяющую побеждать.

Разумеется, многие команды стремятся к тому же, но реальность такова, что они остаются в середине пелотона. А для Флавио не существует пределов возможного, его ничто не может остановить. Он по-настоящему целеустремлён, предан нашей команде и хочет вернуть её на самый высокий уровень, ведь в своё время это ему удавалось…

У меня отличные отношения с Флавио и со всем руководством команды, я хорошо вижу, какой у них настрой, вижу, что перемены уже происходят. Если бы ничего не менялось, меня бы это тревожило, ведь понятно, что сейчас наши дела идут неважно, но в Alpine работает много прекрасных людей, и штат команды укрепляется новыми ключевыми специалистами…

У нас сменится поставщик двигателей, и к этому ещё предстоит адаптироваться, но подготовка к следующему году идёт нормально, и мы это знаем. А пока я просто стараюсь доработать до конца этого сезона, сохраняя мотивацию, и понимаю, что каждый раз, садясь за руль, я должен как можно лучше выполнить стоящие передо мной задачи…»

