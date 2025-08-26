Бывший чемпион мира из Украины анонсировал свое возвращение на ринг

Instagram. Денис Берінчик

Бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик (19–1, 9 КО) вернется на ринг после поражения в титульном поединке.

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке представитель Украины был нокаутирован американцем Кейшоном Дэвисом и потерял пояс WBO. После этого Денис перенес операцию и теперь намерен провести очередной бой.

В социальных сетях, на странице организации World Professional League K-1 было опубликовано совместное заявление Беринчика и президента Всеукраинской федерации К-1 Ахмада Ахмедова, которые анонсировали следующий бой украинца по правилам К-1.

Имя соперника, дата и место поединка пока не сообщаются.

«Знаковый момент для украинских единоборств: один из самых известных боксеров страны, олимпийский призер и звезда профессионального бокса Денис Беринчик выходит в ринг по правилам К-1!

Это не просто бой – это новый вызов, ведь теперь Дениса ждут удары ногами, колени и еще более зрелищной борьбы», – сообщили в организации.

К1 – вид кикбоксинга, который сочетает техники ударов руками из бокса и ударов ногами из различных видов единоборств, таких как тайский бокс и каратэ, при этом запрещая удары локтями и коленями.

Правила К-1 ориентированы на зрелищность, предполагают сбалансированное оценивание ударов руками и ногами и не включают борьбы в партере, как в ММА.

