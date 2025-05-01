Тренер Дюбуа: «Слышал об Оскаре? Усик, тебе надо его дать. Ты лжец»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер британского чемпиона Даниэля Дюбуа Дон Чарльз раскритиковал Александра Усика за его первый бой против действующего чемпиона IBF в 2023 году.

«Помнишь, какую актерскую игру ты показывал в первом бою. Усик, ты слышал об Оскаре? Тебе стоит дату эту награду за тот цирк, который ты показал тогда.

Ты обманул меня, весь боксерский мир. Обманул также рефери. Ты просто лжец», – сказал Чарльз.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua