Феерия в Барселоне, переход Степанова и возвращение Родри. Главные новости за 30 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 30 апреля.

Феерия в Барселоне

Настоящий праздник футбола прошел в Каталонии. "Барселона" и "Интер" выдали феерию с 6 забитыми мячами. Включая самый быстрый гол в полуфиналах ЛЧ (пяткой!) и мяч ударом ножницами. У Дюмфриса три результативных действия. Просмотр хайлайтов для пропустивших это действо обязателен.

Отложенный праздник

"Ингулец" выиграл отложенный матч 16-го тура против "Зари". Спустя 5 месяцев был доиграл второй тайм противостояния. Команда Кобина не без удачи отстояла его на ноль. Хотя концовку луганчане выдали острую и могли закамбечить.

Трансфер Степанова

Артем Степанов из "Байера" следующий сезон проведет в "Нюрнберге". За команду, возглавляемую легендарным голеадором Мирославом Клозе, украинец будет выступать на правах аренды. В этом сезоне "Нюрнберг" идет на 10-й позиции во второй Бундеслиге.

Родри вернулся

Родри вернулся к тренировкам после травмы крестов. В среду обладатель ЗМ-2024 провел свою первую тренировку с прошлого сентября. Испанец надеется вернуться на финал Кубка Англии или как минимум к клубному ЧМ.

Анчелотти отказал Бразилии

Карло Анчелотти отказал федерации футбола Бразилии. Пока что итальянец останется в "Реале", где отработает как минимум до клубного ЧМ. Далее один из вариантов – работа в Саудовской Аравии. "Селесао" тем временем переключились на Жорже Жезуша, который ранее успешно работал в "Фламенго".

Переход Дайера

Эрик "Дайер" продолжит карьеру в Лиге 1. "Монако" договорился о переходе английского защитника на правах свободного агента. За "Баварию" Дайер в этом сезоне отыграл 25 матчей во всех турнирах на фоне травм Упамекано, Кима и Ито.

Лицензия для Лехии

Гданьская "Лехия" не получила лицензию для участия к "Экстралясе" на следующий сезон. Причина – невыполнение финансовых обязательств. У клуба есть 5 дней на апелляцию. Напомним, в составе "Лехии" выступает 5 украинских легионеров.

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