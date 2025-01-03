Манчестер Юнайтед близок к продлению контракта с талантливым вингером

Будет хоть какая-то приятная новость для манкунианцев

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Рубен Аморим был впечатлен игрой Амада Диалло и его адаптацией к новой внедряемой системе. Португальский тренер рассматривает вингера как ключевого игрока в своих будущих планах на "Олд Траффорд".

По информации Express, вингер "МЮ" близок к подписанию нового выгодного соглашения с клубом. Несмотря на неудачный сезон "красных дьяволов", юноша был одним из немногих ярких игроков. Переговоры между представителями игрока и клуба продолжаются уже несколько недель и, как говорят, продвигаются успешно. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, но есть возможность продлить его еще на 12 месяцев. Однако понятно, что Рубен Аморим стремится связать 22-летнего вингера новым долгосрочным контрактом.

Добавим, что в этом сезоне Амад Диалло провел 27 матчей, где отметился 5 голами и 7 ассистами.

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