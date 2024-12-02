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Футбол

Есть ли Месси и Роналду? FIFPRO объявила номинантов в символическую сборную 2024 года

В список претендентов на попадание в команду года вошли 26 футболистов

Есть ли Месси и Роналду? FIFPRO объявила номинантов в символическую сборную 2024 года

FIFPRO

    • Международная федерация профессиональных футболистов (FIFPro) обнародовала список номинантов на звание лучшей команды 2024 года.

    В список претендентов на попадание в команду года вошли 26 футболистов:

    Вратари: Эдерсон, Эмилиано Мартинес, Мануэль Нойер;

    Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Рубен Диаш, Кайл Уокер, Вирджил ван Дейк, Джереми Фримпонг, Уильям Салиба;

    Полузащитники: Джуд Беллингем, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Фили Фоден, Родри, Тони Кроос, Джамал Мусиала;

    Нападающие: Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Коул Палмер, Ламин Ямал.

    www.ua-football.com

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