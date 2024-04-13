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Футбол

Брентфорд с Ярмолюком обыграл Шеффилд Юнайтед, Манчестер Сити уничтожил Лутон: результаты матчей 33 тура АПЛ

13 апреля в 33 туре английской Премьер-лиги состоялось пять матчей.

Чемпионат Англии — АПЛ 33 тур, 13 апреля

Ньюкасл — Тоттенгэм 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 — 30 Исаак, 2:0 — 32 Гордон, 3:0 — 51 Исаак, 4:0 — 87 Шер

<p style="text-align":Бернли — Брайтон 1:1 (0:0)

Голлы: 1:0 — 76 Браунхилл, 1:1 — 79 Мурич (авт)

Брентфорд — Шеффилд Юнайтед 2:0 (0:0)

Голлы: 1:0 — 64 Арбластер (авт), 2:0 — 90+3 Оньека

Украинский легионер Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на замену на 79 минуте игры.

Манчестер Сити — Лутон 5:1 (1:0)

Голлы: 1 :0 — 2 Хасиока (авт), 2:0 — 64 Ковачич, 3:0 — 76 Голланд (пен), 3:1 — 81 Баркли, 4:1 — 87 Доку, 5:1 — 90+3 Гвардиол</Ноттингем — Вулвергемптон 2:2 (1:1) Голы: 0:1 — 40 Кунья, 1:1 — 45+1 Гиббс -Вайт, 2:1 – 57 Данилу, 2:2 – 62 Кунья

Сегодня, 13 апреля, в АПЛ состоится еще одна игра:

19:30. Борнмут — Манчестер Юнайтед

Напомним, что в центральном матче предыдущего тура Ливерпуль неожиданно потерял очки с Манчестер Юнайтед.

champion.com.ua

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