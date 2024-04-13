Масса: Любопытно посмотреть на Льюиса за рулём Ferrari

Карьера Фелипе Массы продолжалась 15 лет, и больше десяти из них одним из его соперников на трассах чемпионата мира был Льюис Хэмилтон. Когда будущий обладатель семи титулов дебютировал в Формуле 1 в составе McLaren, бразилец проводил за Ferrari свой второй сезон и уже открыл счёт победам.

Спортивная судьба так распорядилась, что через год именно они боролись за победу в чемпионате, и чем завершился сезон-2008, помнят все – титул выиграл Хэмилтон с перевесом в одно очко, а Масса стал вице-чемпионом, и это до сих пор не даёт ему покоя.

Спустя годы он и его адвокаты подали в суд на FIA, настаивая не пересмотре итогов того сезона, хотя понятно, что перспективы у этой затеи весьма сомнительные. Но это уже другая история, а пока Масса в эфире британской радиостанции talkSPORT прокомментировал предстоящий переход Хэмилтона в Ferrari.

«Поскольку Льюис решил расстаться с Mercedes, то в следующем году Ferrari ждут большие перемены, – рассуждал Фелипе. – Думаю, это здорово, это очень интересный поворот событий. В том числе это хорошо в плане маркетинга, ведь все только об этом и говорят.

Конечно, очень любопытно посмотреть на Льюиса в красном комбинезоне за рулём красной машины. Полагаю, болельщики будут просто сходить с ума. Надеюсь, он сможет получить в своё распоряжение конкурентоспособную машину, ведь пока Ferrari уступает Red Bull. Посмотрим, удастся ли Скудерии бороться с ними в 2025-м.

А также посмотрим, как сложится сотрудничество Льюиса с Ferrari, и как он поладит с Шарлем Леклером. Соперничество между ними обещает быть очень интересным. Но я рад за Ferrari, за Формулу 1, потому что всё это пойдёт на пользу всему чемпионату».

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