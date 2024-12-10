Вступительный взнос McLaren превысил шесть миллионов

Каждый год команды Формулы 1 выплачивают FIA вступительный взнос за право выйти на старт следующего сезона. Расходы на вступительные взносы не включены в бюджетные ограничения и состоят из двух частей – базового взноса и оплаты за каждое заработанное очко в прошедшем сезоне.

В соответствии с регламентом, базовый вступительный взнос на 2025 год для каждой команды составляет $680 203. Обладатель Кубка конструкторов должен заплатить $8161 за каждое заработанное очко, а все остальные команды оплачивают по $6799 за каждое заработанное очко.

Таким образом, команда McLaren, выигравшая Кубок конструкторов с 666-ю очками, заплатит взнос в размере $6 115 429. Суммарно все команды выплатят FIA $25 787 663 за право участвовать в сезоне 2025 года.

Команда Очки Сумма взноса за 2025-й McLaren 666 $6 115 429 Ferrari 652 $5 113 151 Red Bull Racing 589 $4 684 814 Mercedes 468 $3 862 135 Aston Martin 94 $1 319 309 Alpine 65 $1 122 138 Haas 58 $1 074 545 RB 46 $992 957 Williams 17 $795 786 Sauber 4 $707 399

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