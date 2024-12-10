Вступительный взнос McLaren превысил шесть миллионов

Каждый год команды Формулы 1 выплачивают FIA вступительный взнос за право выйти на старт следующего сезона. Расходы на вступительные взносы не включены в бюджетные ограничения и состоят из двух частей – базового взноса и оплаты за каждое заработанное очко в прошедшем сезоне.
В соответствии с регламентом, базовый вступительный взнос на 2025 год для каждой команды составляет $680 203. Обладатель Кубка конструкторов должен заплатить $8161 за каждое заработанное очко, а все остальные команды оплачивают по $6799 за каждое заработанное очко.
Таким образом, команда McLaren, выигравшая Кубок конструкторов с 666-ю очками, заплатит взнос в размере $6 115 429. Суммарно все команды выплатят FIA $25 787 663 за право участвовать в сезоне 2025 года.
|Команда
|Очки
|Сумма взноса за 2025-й
|McLaren
|666
|$6 115 429
|Ferrari
|652
|$5 113 151
|Red Bull Racing
|589
|$4 684 814
|Mercedes
|468
|$3 862 135
|Aston Martin
|94
|$1 319 309
|Alpine
|65
|$1 122 138
|Haas
|58
|$1 074 545
|RB
|46
|$992 957
|Williams
|17
|$795 786
|Sauber
|4
|$707 399