«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх хочет вернуть легендарного Владимира Кличко на ринг.

«Я вижу, что Кличко приехал сюда из своей великой страны, и я хочу попросить его об одной просьбе. Мы хотим видеть тебя на ринге еще раз, чтобы ты получил шанс снова стать чемпионом мира.

Давайте посмотрим на результат боя Тайсона и Усика, давайте посмотрим на результат Дюбуа и Паркера. И я прошу WBC, IBF, WBA и WBO дать ему шанс осуществить эту мечту. Мы можем это поддержать», – сказал Турки.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua