Легенды вернулись. Братья Кличко появились в игре Undisputed

Бывшие украинские чемпионы Виталий и Владимир Кличко стали частью известного боксерского симулятора Undisputed. Об этом сообщили разработчики игры в своих социальных сетях.

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Легендарные боксеры доступны в новом DLC под названием Iron & Steel, которое уже вышло и предлагает фанатам воссоздать эпоху доминирования братьев Кличко в мировом боксе. Вместе с ними в дополнении появились такие известные бойцы, как Эрик «Баттербин» Эш, Шэннон Бриггс, Хуан Франциско Эстрада, Роман Гонсалес и Джей Опетая.

Разработчики игры призывают игроков пережить золотую эру братьев Кличко, воссоздавая их легендарные поединки. Дополнение уже доступно для загрузки.

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