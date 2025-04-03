Фернандо Алонсо: Надеюсь, в Японии мне повезёт больше

Фернандо Алонсо с начала сезона явно не везло, ведь по разным причинам он уже два раза сходил с дистанции. Но испанский гонщик Aston Martin надеется, что Гран При Японии сложится для него более удачно.

Фернандо Алонсо: «Для меня гонки в Австралии и Китае сложились неудачно, я даже не был классифицирован, ведь я пока ни разу не добрался до финиша. Надеюсь, на этапе в Японии мне повезёт больше.

Если говорить о нашем уровне конкурентоспособности, то результаты чрезвычайно плотные, и буквально одна-две десятых отделяют последнюю позицию в квалификации от результатов, которые позволяют пройти в финальную сессию.

Это означает, что в каждый уик-энд нужно работать по возможности идеально, и мы ставим перед собой именно такую цель. Но это интересный вызов! Нет никаких сомнений, что у машины AMR25 есть ряд достоинств, хотя над какими-то аспектами конструкции необходимо продолжать работать.

Полагаю, в Китае мы уже были более конкурентоспособны, чем в Австралии, но в целом остаёмся примерно на том же уровне, на каком были в конце прошлого сезона в Абу-Даби. Так что пока картина не сильно изменилась, но при этом возросла острота соперничества.

Мы должны продолжать оптимизировать машину, настройки, должны лучше работать в плане выбора тактики – если хотим зарабатывать очки, всё должно быть идеально. Вероятно, примерно такие задачи мы будем решать в течение всего этого сезона.

Мы стараемся скорректировать те проявления нестабильности в поведении машины, которые мешали нам в прошлом году, причём они могли проявляться не только от трассы к трассе, но и на разных кругах по ходу гонки.

По крайней мере, в этом году мы можем уже больше доверять машине и больше экспериментировать с настройками, чтобы добиться нужных результатов. Но полагаю, что слабости AMR25 прежде всего чувствуются в медленных поворотах, хотя так было и в прошлом году».

Когда Фернандо спросили, чувствуется ли уже присутствие в команде такого специалиста, как Эдриан Ньюи, который недавно приступил к работе в Aston Martin, двукратный чемпион мира ответил: «Я не был на базе команды на предыдущей неделе, но знаю, что Эдриан по-настоящему мотивирован и день за днём трудится, стараясь вникнуть во все детали всех аспектов работы команды и понять, каким образом нужно действовать, чтобы сделать всю систему более эффективной.

Полагаю, он в основном занимается машиной следующего года, но я не сомневаюсь, что он следит за ходом гонок и принимает участие в оперативных совещаниях на базе в Сильверстоуне.

С одной стороны, совсем не заниматься AMR25 нельзя, с другой, я не в курсе, что Эдриан уже предлагал какие-то идеи по её модернизации. Но не сомневаюсь, что он предпримет попытки как-то улучшить и это шасси».

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