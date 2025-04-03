Чарльстон. Пегула и Наварро стартовали с побед, Бенчич проиграла Кенин во втором круге

На турнире WTA 500 в США известны все участницы третьего круга



Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джессика Пегула (США, 1) – Ирина Шиманович (-, Q) 6:0, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) – Пэйтон Стёрнс (США, 16) 6:1, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 11) – Луиза Чирико (США, Q) 7:5, 6:2

Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) – Мария Саккари (Греция) 6:4, 6:1

Элизе Мертенс (Бельгия, 13) – Варвара Грачёва (Франция) 6:3, 7:5

Екатерина Александрова (-, 9) – Энн Ли (США) 6:3, 6:0

Диана Шнайдер (-, 6) – Полина Кудерметова (-) 6:3, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан, 10) – Чжан Шуай (Китай, Q) 7:6(5), 6:1

Эшлин Крюгер (США, 15) – Кэти Волынец (США) 6:3, 7:6(4)

Эмма Наварро (США, 4) – Хейли Баптист (США) 6:4, 6:3

Дарья Касаткина (Австралия, 5) – Лорен Дэвис (США, WC) 6:1, 6:1

София Кенин (США) – Белинда Бенчич (Швейцария, 17) 6:0, 6:3

Анна Калинская (-, 14) – Кэти Макнелли (США, Q) 6:1, 6:4

Джессика Пегула за выход в четвертьфинал будет бороться с Айлой Томлянович, которую уже побеждала в этом году в полуфинале турнира WTA 250 в Остине, где в итоге выиграла титул.

Елена Остапенко в третьем круге встретится с действующей чемпионкой Даниэль Коллинс. Латвийка выиграла в двух их трёх противостояний с американской теннисисткой, однако проиграла ей в их предыдущем матче в 2023 году в Сан-Диего.

Чжэн Циньвэнь сравняла счет в личных встречах с Марией Саккари (2-2) и дальше сыграет против Элизе Мертенс, с которой еще не встречалась.

София Кенин во второй раз победила Белинду Бенчич. В 2019 году теннисистки играли друг против друга в финале травяного турнира WTA 250 на Майорке.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua