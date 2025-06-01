Ролан Гаррос. Чжэн Циньвэнь победила Самсонову и сыграет против Соболенко в 1/4 финала

На Открытом чемпионате Франции известна вторая четвертьфинальная пара



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Аманда Анисимова (США, 16) 7:5, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) – Людмила Самсонова (-, 19) 7:6(5), 1:6, 6:3

Чжэн Циньвэнь сравняла счет в личных противостояниях с Самсоновой (3-3) и впервые в карьере вышла в четвертьфинал французского “мэйджора”. В целом китаянка проведет четвертый четвертьфинал на уровне Grand Slam и попробует во второй раз пробиться в полуфинал.

Соперницей Чжэн Циньвэнь будет первая ракетка мира Арина Соболенко. В мае китайская теннисистка одержала свою первую победу за семь встреч с Соболенко, обыграв ее в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua