Белград (М25). Ваншельбойм стал призером турнира ITF, не сумев прервать серию поражений в финалах

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм потерпел поражение в финале соревнований ITF M25 в столице Сербии



В решающем поединке турнира украинец, занимающий 508-е место в рейтинге АТР, уступил 459-й ракетке мира Франко Агаменону из Италии – 6:7(4), 4:6. В первом сете Ваншельбойм лидировал 5:3, но упустил сетбол на приеме в девятом гейме, после чего не сумел подать на сет. Во второй партии Эрик проигрывал 0:5, взял четыре гейма подряд, но все же уйти от поражения не смог.

Поединок продолжался 2,5 часа. Ваншельбойм два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок, проиграл пять геймов на своей подаче и сделал четыре брейка.

23-летний Эрик Ваншельбойм 12-й раз дошел до финала на турнирах ITF в одиночном разряде и боролся за свой шестой титул. В этом сезоне украинец провел второй финал и второй раз потерпел поражение. Свой последний пока трофей Ваншельбойм завоевал в июле 2022 года, после чего проиграл в пяти финальных поединках подряд.

За выход в финал в Белграде Ваншельбойм заработал 2701 доллар призовых и 16 рейтинговых очков.



btu.org.ua